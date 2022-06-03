موسم جدة يفتح أبواب المخزون التراثي العريق أمام زوار جدة التاريخية

وتحتضن جدة التاريخية مبانيَ ضاربةً في عمق التاريخ يعود عمر بعضها إلى 400 عام، مثل آثار سور جدة وحاراتها التاريخية كحارة المظلوم، وحارة الشام، وحارة اليمن، وحارة البحر، كما تضم المنطقة عدداً من المساجد التاريخية أبرزها مسجد عثمان بن عفان، ومسجد الشافعي، ومسجد الباشا، ومسجد عكاش، ومسجد المعمار، وجامع الحنفي، إضافة إلى الأسواق التاريخية والشعبية.