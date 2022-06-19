"موسم جدة" يفتح الفرص الواعدة لرواد الأعمال والأسر المنتجة

بدورها، قالت سمية باحاذق، التي تعمل في إحدى الشركات المهتمة بالفنون والمتخصصة في الفخار، إنها تسعى من خلال هذا المشروع لدعم أصحاب العمل الحر وطلبة الجامعات ولنشر المعرفة الفنية، موضحة أن سوق السبت فرصة للتعريف والتوعية بالفنون التي تبرز المهارات وتصقل الشخصيات متى ما عرف الشخص الأدوات المطلوبة لإنشاء الفن المطلوب.