"موسم جدة" يفتح الفرص الواعدة لرواد الأعمال والأسر المنتجة

فتح موسم جدة الفرص الواعدة لرواد الأعمال والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم وأعمالهم للزوار على ضفاف البحر الأحمر في سوق السبت بجدة آرت بروميناد.
وأوضحت رائدة الأعمال خلود أبو زنادة، أنها استطاعت تقديم مشاريع صغيرة وحققت الاستقلالية المهنية وأصبحت بين مجتمعها قدوة يحتذى بها في التعلم والمنافسة وكسب العملاء، مؤكدةً أن التجارة تتطلب شجاعة وروح قيادية لجعل واقعنا أفضل، مشيدة بالعوامل المساعدة التي سهّلت على رواد الأعمال والأسر المنتجة لتقديم منتجاتهم وأعمالهم وتعريف المجتمع بهم، ومن ذلك سوق السبت بموسم جدة.
وأشارت أبو زنادة، إلى أن سوق السبت فرصة لدعم المشاريع الناشئة وللنهوض بالمشاريع الشخصية السعودية ورفع مستوى المبدعين في السوق.
بدورها، قالت سمية باحاذق، التي تعمل في إحدى الشركات المهتمة بالفنون والمتخصصة في الفخار، إنها تسعى من خلال هذا المشروع لدعم أصحاب العمل الحر وطلبة الجامعات ولنشر المعرفة الفنية، موضحة أن سوق السبت فرصة للتعريف والتوعية بالفنون التي تبرز المهارات وتصقل الشخصيات متى ما عرف الشخص الأدوات المطلوبة لإنشاء الفن المطلوب.