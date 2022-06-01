موسم جدة يقدم دورات تدريبية متخصصة في الغوص خلال رحلات بحرية

يستقبل "نادي جدة لليخوت" زواره يومياً في موسم جدة بالعديد من البرامج والفعاليات والأنشطة من بينها دورات متخصصة للغواصين لتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى تجربة الغوص للهواة تخوّل لهم الحصول على رخصة "الغوص" التي تمنح من منظمة SSI الدولية المعتمدة من الاتحاد السعودي للغوص والرياضات البحرية، وتتميز هذه الدورات بوجود مدربين غواصين محترفين ومرشدين يقدمون المعرفة للمتقدمين طوال الرحلات البحرية.