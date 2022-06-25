"موسم جدة" يكسر رقماً قياسياً جديداً ويحقق أكثر من 5 ملايين زائر

ويعد هذا الرقم مؤشراً جديداً على النجاح الذي حققه موسم جدة، كما يترجم الإقبال الكبير على فعاليات الموسم، ونفاد تذاكر العديد من الفعاليات بعد وقت وجيز من طرحها للجمهور، إلى جانب مستوى الرضا العام عن فعاليات وبرامج الموسم وتميزها، حيث أصبحت جدة اليوم وجهة سياحية دائمة في المنطقة، ويقصدها العديد من الزوّار من جميع دول العالم؛ للاستمتاع بالعروض العالمية والمعارض المتنوعة التي يقام عدد منها للمرة الأولى.