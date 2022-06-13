"موسم جدة" يمنح عشّاق الرياضات والفعاليات البحرية العديد من الخيارات الحماسية

وتبرز من بين الفعاليات البحرية الجاذبة رياضة "الفلاي بوردنق" أو الزلاجات المائية الطائرة بارتفاع 30 متراً؛ لتمكين الباحثين عن الأجواء الحماسية خوض المغامرات المائية المتنوعة بتجربة مبتكرة تتيح استكشاف البحر بطريقة جديدة، إلى جانب تجارب القوارب وركوب "الجت سكي"، و"التجديف"، و"دراجات شيلر" المائية، وغيرها.