"موسم جدة" ينعش مبيعات الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات والمبادرات الشبابية

وسجل عشاق التسوق إقبالًا كبيرًا على المعروضات المتنوعة التي أضفت أجواءً ممتعة على المنطقة مع باقي الفعاليات الترفيهية الأخرى، حيث تتنوع هذه المعروضات ما بين اكسسوارات وهدايا وملابس ومستلزمات منزلية وأطعمة وترفيه ورسومات وغيرها، محققة عظيم الفائدة على أصحابها وخاصة من ذوي المواهب الذين فتح لهم موسم جدة النقاط لتسويق منتجاتهم، وأصبح نافذة مهمة لهم لتطوير مهاراتهم والاستفادة من فرص الموسم بما يعود عليهم وعلى أسرهم بالفائدة.