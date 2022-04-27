موسم جدة 2022م صياغة جديدة لمفهوم الترفيه في المنطقة

ويقدَّم الموسم 2800 فعالية في تسع مناطق، و70 تجربة تفاعلية، وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، و20 حفلة غنائية عربية، وثلاث حفلات عالمية، وسبع مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالميتين، و5 تجارب وفعاليات بحرية، وسيرك عالمي، وأربعة معارض عالمية، وأكثر من 140مطعمًا ومقهى، و60 يومًا من الألعاب النارية.