موسم جدة 2022م صياغة جديدة لمفهوم الترفيه في المنطقة

قدمت إدارة موسم جدة 2022 رؤية جديدة في صناعة الترفيه بالمنطقة، من خلال استثمارها لكل مقومات المدينة التاريخية والثقافية والتراثية والبحرية والسياحية في خلق موسم من الحراك النشط، مع استقطاب أكبر التجارب العالمية في مجال الترفيه والعروض لتوظيفها مع هذه المقومات بتناغم فريد يقدم للسائح والزائر تجربة ثرية ومميزة من الترفيه والتثقيف والسياحة الجميلة.
وسخّرت إدارة موسم جدة طاقاتها عبر فرق عمل تعمل ليل نهار لإطلاق واحدٍ من أهم مواسم الترفيه في المنطقة، والذي تبدأ فعالياته في 2 مايو ويستمر لمدة شهرين، ويشهد 2800 فعالية متنوعة، تغطي تسع مناطق رئيسة في مدينة جدة.
ووضعت إدارة الموسم في الاعتبار عناصر التجديد والتنوع وتلبية مختلف الرغبات والأعمار بما يليق بمكانة جدة ذات المخزون التاريخي والحضاري؛ والتنوع البيئي والمقومات السياحية والترفيهية.
ويقدَّم الموسم 2800 فعالية في تسع مناطق، و70 تجربة تفاعلية، وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، و20 حفلة غنائية عربية، وثلاث حفلات عالمية، وسبع مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالميتين، و5 تجارب وفعاليات بحرية، وسيرك عالمي، وأربعة معارض عالمية، وأكثر من 140مطعمًا ومقهى، و60 يومًا من الألعاب النارية.