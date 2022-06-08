موسم جدة 2022.. القهوة السعودية تبرز في تأصيل لرمز الضيافة الأول

أطلقت منطقة جدة بيير ضمن فعاليات "موسم جدة 2022" القهوة السعودية في تأصيل لرمز الضيافة السعودية الأول، وحفاوة الاستقبال والاستمتاع بمذاقها الأصيل عبر الأكشاك البارزة التي تتيح للزوار تذوق القهوة بطريقة مميزة، في مزجٍ بين الماضي وتطور الأدوات في إعدادها أمام الحضور الذين سجلوا حضورًا واسعًا في المنطقة.