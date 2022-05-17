"موسم جدة 2022".. شارع الفن يبرز مواهب الأطفال

برزت أنامل الأطفال وإبداعاتهم الفنية بموسم جدة 2022، وذلك في شارع الفن بمنطقة حديقة الأمير ماجد -ضمن مناطق موسم جدة الـ9- عبر إظهار مواهبهم المميزة في الرسم.
وجسدت الطفلتان "فاطمة، ولين" اللتان لم تتجاوز أعمارهما سبع سنوات، الفن بأبعاده المختلفة، وسط إعجاب العديد من مرتادي الحديقة؛ حيث شاركتا في فعاليات حديقة الأمير ماجد برفقة والدتهما التي تمارس هي الأخرى هواية الرسم، والتي سبق لها المشاركة في العديد من المعارض المتخصصة.
وتشير والدة الطفلتين إلى أنها حرصت على تعليم بناتها هواية الرسم من خلال الذهاب بهن للمعارض والاحتفالات المختلفة لإكسابهن هذه المهارة، موضحةً أن موسم جدة كان الانطلاقة الحقيقية لطفلتيها، ويعد فرصةً لا تعوض للمشاركة والإبداع، لا سيما في ظل ما يتميز به من حضور جماهيري كبير من داخل المملكة وخارجها، واختتمت أم فاطمة حديثها بأن ابنتيها تعشقان الرسم منذ طفولتهما، وقد حرصت على دعمهما وتوجيههما وتلبية جميع متطلباتهما لكي تواصلا موهبتهما.
من جهتهما عبرت الرسامتان الصغيرتان فاطمة ولين عن سعادتهما بهذه التجربة والرسم أمام الجمهور مباشرة، وشكر والدتهما على الدعم الدائم والتشجيع المستمر لحضور مثل هذه الفعاليات، كما قدمتا خالص شكرهما للقائمين على موسم جدة لدعم الفنانين والفنانات.