"موسم جدة 2022".. شارع الفن يبرز مواهب الأطفال

وتشير والدة الطفلتين إلى أنها حرصت على تعليم بناتها هواية الرسم من خلال الذهاب بهن للمعارض والاحتفالات المختلفة لإكسابهن هذه المهارة، موضحةً أن موسم جدة كان الانطلاقة الحقيقية لطفلتيها، ويعد فرصةً لا تعوض للمشاركة والإبداع، لا سيما في ظل ما يتميز به من حضور جماهيري كبير من داخل المملكة وخارجها، واختتمت أم فاطمة حديثها بأن ابنتيها تعشقان الرسم منذ طفولتهما، وقد حرصت على دعمهما وتوجيههما وتلبية جميع متطلباتهما لكي تواصلا موهبتهما.