موسم جدة 2022 يحذر من استغلال شعاره وتصاميمه.. إلا بموافقة رسمية

وأوضحت إدارة موسم جدة في بيان لها اليوم أنه تم رصد استخدام بعض الشركات والمؤسسات العلامة التجارية للموسم، واستغلال الحقوق المتصلة بها في أغراض تجارية، من خلال طرح إعلانات وحملات تسويقية، وغيرها دون الحصول على موافقة خطية من إدارة الموسم؛ مما يعد مخالفة صريحة للأنظمة تستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة المخالفين، وحفظ حقوق موسم جدة، وحقوق شركائه، ورعاته الرسميين.