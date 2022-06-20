موسم جدة.. 50 يومًا من الحراك والتنوع والأرقام القياسية

صنع موسم جدة 2022 حراكًا إثرائيًا على مستوى فعالياته التي استقطبت في معظمها التجارب العالمية تنوعاً في تقديم المنتج الترفيهي بأكثر من 60 لعبة ترفيهية و70 تجربة تفاعلية عززت من الرؤية المستقبلية لهذه الصناعة بإحداث تنوعٍ اقتصادي وثقافي يلمسه المواطن والمقيم والزائر.
وعاش زوار جدة أكثر من 50 يوماً منذ انطلاق فعاليات الموسم أجمل الأوقات التي تتنوع فيها الخيارات وتعددت فيها المواقع والفعاليات وتضمنت 2800 فعالية تناسب مختلف الأعمار، وتفاعلوا مع أكثر من 36 عرضاً وتجربة وفعالية تقام في المملكة للمرة الأولى، إضافة لعروض الألعاب النارية التي تشهدها يومياً مختلف مناطق الموسم والتي تشكل لوحات جمالية بديعة في سماء جدة.
وكان للحضور العالمي في فعاليات الموسم دوراً في وضع بصمة عالمية على خارطة الفعاليات وذلك عبر استحضاره لمعارض عالمية وحفلات غنائية عالمية شهدت حضوراً كبيراً من الزوار.
وأنعش الموسم الحركة الاقتصادية والاستثمارية في قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة وتعزيز توطين أكثر من 14 مهنة لزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وفتح الشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص؛ مما زاد من الأثر الذي شكله الموسم اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.