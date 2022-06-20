موسم جدة.. 50 يومًا من الحراك والتنوع والأرقام القياسية

وعاش زوار جدة أكثر من 50 يوماً منذ انطلاق فعاليات الموسم أجمل الأوقات التي تتنوع فيها الخيارات وتعددت فيها المواقع والفعاليات وتضمنت 2800 فعالية تناسب مختلف الأعمار، وتفاعلوا مع أكثر من 36 عرضاً وتجربة وفعالية تقام في المملكة للمرة الأولى، إضافة لعروض الألعاب النارية التي تشهدها يومياً مختلف مناطق الموسم والتي تشكل لوحات جمالية بديعة في سماء جدة.