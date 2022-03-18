موسم "مذهل" للرياض.. "تخيَّل أكثر" تجتذب 14 مليون زائر

وتشتمل فعاليات موسم الرياض على أكثر من 7500 يوم فعالية متنوعة، ونحو 10 معارض عالمية، إضافة إلى أكثر من 350 عرضًا مسرحيًّا، فضلاً عن معرض ومزاد سيارات عالمية، وأكثر من 70 مقهى، و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية؛ الأمر الذي يدلل على مستوى الثراء المعرفي والابتكار الذي تتميز به القدرات والكوادر البشرية الوطنية.