موسم "مذهل" للرياض.. "تخيَّل أكثر" تجتذب 14 مليون زائر

موسم "مذهل" للرياض.. "تخيَّل أكثر" تجتذب 14 مليون زائر
"تخيَّل أكثر".. هكذا انطلق موسم الرياض منذ أكثر من 4 أشهر داعيًا زوَّاره ليطلقوا العنان لخيالهم، واليوم يزف إليهم خبر وصول زوَّار فعالياته إلى أكثر من 14 مليون زائرا في رقم قياسي جديد، وذلك من خلال تغريدة لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه. وما زالت الدعوة مفتوحة لـ"تخيل أكثر" مع استمرار فعاليات الموسم المذهل.
نبذة عن موسم الرياض
الموسم الترفيهي الأضخم في منطقة الخليج بأسرها انطلق بمسيرة عالمية هائلة، حضرها أكثر من 750 ألف زائر، وتخللها مسيرات استعراضية بالعربات، وعروض لأكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء تنكرية، وما يزيد على 2500 طائرة درون، و6 مواقع للألعاب النارية.
وتُقام الفعاليات المتنوعة على مساحة قياسية، تصل إلى 5.4 مليون متر مربع. وقُسمت تلك المساحة الكبيرة إلى 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض كافة؛ لتعكس حجم الجهود التي تقف خلف النجاح المذهل للموسم حتى الآن.
وتشتمل فعاليات موسم الرياض على أكثر من 7500 يوم فعالية متنوعة، ونحو 10 معارض عالمية، إضافة إلى أكثر من 350 عرضًا مسرحيًّا، فضلاً عن معرض ومزاد سيارات عالمية، وأكثر من 70 مقهى، و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية؛ الأمر الذي يدلل على مستوى الثراء المعرفي والابتكار الذي تتميز به القدرات والكوادر البشرية الوطنية.
ويشهد الموسم عددًا من الفعاليات الترفيهية المتنوعة؛ فمن العروض المسرحية، والموسيقية، والغنائية، والحفلات التنكرية، إلى العروض الرياضية، والمباريات العالمية، مرورًا بمدن الألعاب ومهرجانات الألعاب الإلكترونية، وغيرها من كل أشكال الترفيه التي تُلبي كل الأذواق.
أبرز أهداف الرؤية
يشكل موسم الرياض منطلقًا أساسيًّا، تسعى من خلاله الهيئة العامة للترفيه لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030، الذي يتمثل بأن يصبح قطاع الترفيه في السعودية ضمن أول 4 وجهات ترفيهية في آسيا، وبين الدول العشر الأولى عالميًّا؛ إذ يمثل قطاع الترفيه أهمية كبرى في تنمية الاقتصاد الوطني، ومنح مدن السعودية قدرة تنافسية دولية، وجعلها بيئة جذب واستقطاب للزوار من داخل السعودية وخارجها لاستكشاف مقاصدها السياحية، وما تقدمه من خدمات للسياح.
ويدلل على تلك الأهمية ما أشار إليه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أثناء تدشينه رؤية 2030 بتفعيل دور الصناديق الحكومية المختلفة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجيع المستثمرين من داخل وخارج السعودية، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف ومعارض وفنون ومسارح، وغيرها من الفعاليات والأنشطة؛ وهو ما يفسر ما توليه الدولة من أهمية كبرى لذلك القطاع الحيوي.