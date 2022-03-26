"موسى": المملكة تؤكد حرصها على تعزيز الشراكة والتعاون مع الأمم المتحدة في مجالات التنمية وتمكين المرأة

وسلطت الضوء على الصعوبات المكانية والزمانية التي رافقت سير جلسات التفاوض على الوثيقة، وإلى الافتقار في الكثير من الأحيان إلى الأخذ في الاعتبار التدابير الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، معربة عن أملها في أن يتم أخذ ذلك في الاعتبار في الدورات القادمة، ومطالبة بأن يتم توثيق هذا البيان في تقرير الدورة.