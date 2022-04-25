"موسى" يكمل ١٤ يومًا منذ فقده.. وشقيقه يحدد أوصافه وحالته وملابسه ويناشد بالبحث عنه

أكمل مفقود الأفلاج "موسى الكريع" ١٤ يومًا منذ آخر مرة شوهد فيها في ١٠ رمضان عند زيارته لأخته في منزلها بحي الشفاء في الرياض، وكان قد تغيب عن منزل أسرته في الأفلاج في ٤ رمضان، ولم يتبين أي شيء عن وضعه ومكانه حتى الآن.