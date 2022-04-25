"موسى" يكمل ١٤ يومًا منذ فقده.. وشقيقه يحدد أوصافه وحالته وملابسه ويناشد بالبحث عنه

أكمل مفقود الأفلاج "موسى الكريع" ١٤ يومًا منذ آخر مرة شوهد فيها في ١٠ رمضان عند زيارته لأخته في منزلها بحي الشفاء في الرياض، وكان قد تغيب عن منزل أسرته في الأفلاج في ٤ رمضان، ولم يتبين أي شيء عن وضعه ومكانه حتى الآن.
وقال علي بخيت عبدالله الكريع، شقيق المفقود: "خرج أخي (موسى) من المنزل صباح يوم الثلاثاء ٤ رمضان، وسألنا عنه الأقارب، وبحثنا عنه طيلة ستة أيام دون جدوى".
وأضاف: "بعد مرور ستة أيام على غيابه، أتى إلى منزل أختي في الرياض في حي الشفا يوم الاثنين ٩ /١٠، ليفطر عندها، وكان متعبًا ومرهقًا، وبعد الإفطار اتصل علينا يخبرنا أنه بخير".
وتابع: "المحزن أنه في ليلة ١٠ رمضان نفسها، خرج من منزل أختي بعد صلاة العشاء، ولم يرجع حتى الآن".
وأردف: "أبلغنا عن فقده في قسم شرطة الأفلاج، ونناشد الجميع بالبحث عنه، والتواصل معنا على جوال ٠٥٠٦١٩٧٠٩٧ علي الكريع، ٠٥٦٨٨٥١١٥٥ صالح الكريع، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة".
وأضاف: "عمر أخي ٣٥ عامًا، ويرتدي قميصًا (نص كم) رمادي، ولديه شعر خفيف، ويعاني بعض الاضطرابات، لكنه هادئ الطبع ولا يحمل أي إثباتات، وسبق أن فقد أكثر من مرة، وفي إحدى المرات لم نجده إلا في المنطقة الشرقية".