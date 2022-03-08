موظفات "أمانة الطائف": نجد الدعم من الوزير والأمين.. والمرأة السعودية بلغت العلا

وأكدن أهمية دور المرأة في المجتمع، وأن الاحتفاء باليوم العالمي ما هو إلا نتاج اعتزاز بما قدمته المرأة السعودية من إنجازات في الوظائف كافة. وأشرن إلى أن ما حققته السعوديات من إنجازات وضعهن في مكانة مرموقة بين نساء العالم؛ إذ تم تعيين عدد من العاملات في القطاع البلدي رئيسات لأقسام حيوية بالبلديات.