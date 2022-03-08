موظفات "أمانة الطائف": نجد الدعم من الوزير والأمين.. والمرأة السعودية بلغت العلا

يوم المرأة العالمي لم يكن يومًا عاديًّا، مثلما كان في الأعوام السابقة؛ إذ تصدرت النساء المشهد، واعتلين منصات التواصل الاجتماعي، وعبَّرن من خلاله، وعلى وجه الخصوص "السعوديات"، عن سعادتهن بما حققنه من مستويات ومراكز متقدمة في المجالات كافة.
وأكدت السعوديات اكتسابهن الاحترام والتقدير لإنجازاتهن الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، والكثير من المجالات التي كان لهن دور بارز فيها.
موظفات أمانة الطائف كان لهن أحاديث بهذه المناسبة العزيزة عليهن؛ إذ أعربت المهندسة "أنوار الأزوري" عن اعتزازها وتقديرها للدور والجهود التي تبذلها المرأة السعودية في دعم المسيرة التنموية للمملكة بالإنجازات والنجاحات المتعددة، التي تعكس ما تلقاه من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة أيدها الله لمواصلة الطريق نحو حصد المزيد من المنجزات على المستويَيْن الوطني والعربي.
وأكدت "رحمة القرشي" أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام يأتي في وقت بلغت فيه المرأة السعودية مستويات عالية من الإنجاز والتقدُّم في مبدأ القيادة، وهو هدف من أهداف التنمية المستدامة، التي تواصل السعودية تعزيز تحقيقه بتضافر وتعاون مختلف الجهات الرسمية والخاصة.
فيما بيَّنت "نسيم الشريف" أن المرأة السعودية كانت في الخطوط الأولى لمكافحة فيروس كورونا بكل شجاعة وتفانٍ، وأبرزت الدور الحقيقي للمرأة، الذي كان حديث العالم أجمع.
وأكدت كلٌّ من هنا بنت سعد اليحيان (مهندس معماري)، والعذوب بنت عبدالله الخشي (مهندس معماري)، وأمل بنت فؤاد حكمي (مهندس معماري)، ورحاب بنت سليمان العطوي (أمن سيبراني)، أن تمكين المرأة في القطاع البلدي شهد قفزات نوعية، وجعلها تتقلد مناصب قيادية في القطاع.
وقلن: "لقد وجدنا مساندة ودعمًا مستمرًّا من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ومن أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، اللذين أبديا حرصهما على تقديم أوجه الدعم للمرأة السعودية في مجال العمل؛ وهو ما جعلنا نواصل طريقنا نحو حصد المزيد من المنجزات على المستويَيْن الوطني والعربي؛ إذ تطورت منظومة المشاركة المجتمعية والوطنية للمرأة؛ فلم تقف عند حد معين، بل قفزت إلى صدارة تسلُّم قيادة المناصب في القطاع البلدي".
وأكدن أهمية دور المرأة في المجتمع، وأن الاحتفاء باليوم العالمي ما هو إلا نتاج اعتزاز بما قدمته المرأة السعودية من إنجازات في الوظائف كافة. وأشرن إلى أن ما حققته السعوديات من إنجازات وضعهن في مكانة مرموقة بين نساء العالم؛ إذ تم تعيين عدد من العاملات في القطاع البلدي رئيسات لأقسام حيوية بالبلديات.
وأوضحت "ملاك الثقفي وريهام الغامدي" أن المرأة تعد شريكًا مهمًّا في مسيرة التنمية في مملكتنا الغالية، وسطرت أروع القصص الناجحة، وأثبتت حضورها في جميع القطاعات، خاصة القطاع البلدي؛ إذ كانت في الصفوف الأولى في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكانت -وما زالت- أنموذجًا يحتذى به في العمل الإنساني، والعمل التطوعي.