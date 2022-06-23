"موهبة" تُطلق برنامج التطوير المهني لمقدمي برامجها الإثرائية الصيفية 2022

ويتم التدريب على أساليب التقويم الصفي الفعال واستثمار الأدوات التقنية في تقويم تعلم الطلبة وطرق قياس التعلم المكتسب من البرامج التي يلتحقون بها، كما يتم تدريب مقدمي البرامج الإثرائية المنفّذة "عن بُعد" بشكل خاص على استخدام بوابة موهبة للتعليم الإلكتروني والتعرف على الخصائص والمميزات المتاحة فيها وتجربتها عمليًا، بالإضافة إلى تقديم البرامج التدريبية غير المتزامنة عبر منصة كورسيرا العالمية.