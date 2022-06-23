"موهبة" تُطلق برنامج التطوير المهني لمقدمي برامجها الإثرائية الصيفية 2022

أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" برنامجها التدريبي لمقدمي برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي وبرنامج موهبة الإثرائي البحثي لصيف عام 2022م.
ويستمر البرنامج الذي انطلق أمس الأول على مدى 3 أسابيع تمهيدًا لانطلاق البرامج الإثرائية لطلبة موهبة في الإجازة الصيفية.
ويتولى مركز التميز تقديم البرنامج التدريبي الذي يستهدف الممارسين التربويين المكلفين بتنفيذ البرامج الإثرائية من رؤساء للبرامج ونواب علميين ومشرفين ومدربين؛ بهدف تهيئتهم ودعم جاهزيتهم، والتأكد من فاعلية عناصر التدريس الأساسية التي تتضمن؛ المعلم والمحتوى العلمي والبيئة التعليمية في الفصول الواقعية والافتراضية.
ويتضمّن البرنامج التدريبي 21 دورة تدريبية يتم إلحاق المتدربين بها حسب تخصصاتهم ومساراتهم العلمية وحسب المستويات المهارية للبرامج التي سيقدمونها للطلبة.
وتشمل الدورات التدريبية موضوعات متنوعة تتناول استراتيجيات التدريس للطلبة الموهوبين وأحدث تقنيات التعليم لتوظيفها في تقديم البرامج الإثرائية، كما تشمل تحليل المحتوى العلمي وكيفية تفعيل الأنشطة الممتدة لتحفيز الطلبة على استمرار حدوث التعلم خارج الصف الدراسي.
ويتم التدريب على أساليب التقويم الصفي الفعال واستثمار الأدوات التقنية في تقويم تعلم الطلبة وطرق قياس التعلم المكتسب من البرامج التي يلتحقون بها، كما يتم تدريب مقدمي البرامج الإثرائية المنفّذة "عن بُعد" بشكل خاص على استخدام بوابة موهبة للتعليم الإلكتروني والتعرف على الخصائص والمميزات المتاحة فيها وتجربتها عمليًا، بالإضافة إلى تقديم البرامج التدريبية غير المتزامنة عبر منصة كورسيرا العالمية.
ومن المتوقع أن يستفيد من البرامج التدريبية مايقارب 750 ممارسًا تربويًا، إيمانًا من "موهبة" بأهمية دعم شركائها من الكوادر البشرية التي تشارك في تنفيذ البرامج الإثرائية كونها أحد أهم العناصر المؤثرة في رحلة الطالب الموهوب إلى آفاق العلم والمعرفة والمشاركة الفاعلة في البرامج الأخرى التي ترعاها وتقدمها "موهبة" داخل المملكة وخارجها.
يُذكر أن برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي وبرنامج موهبة الإثرائي البحثي ستنطلق فعالياتهما في شهر يوليو المقبل بنسختين حضورية وعن بُعد، وتستضيفهما الجامعات والكليات والمراكز البحثية والشركات الرائدة والمدارس المميزة من شركاء "موهبة".