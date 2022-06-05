"موهبة" تطور منصة لتحكيم مشروعات أولمبياد "إبداع" خلال 2022

وأولمبياد "إبداع" مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشروعات فردية وتُحكّم إلكترونيًا من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفقًا لمعايير وضوابط محددة، لترشيح المشروعات المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى.