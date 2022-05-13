"موهبة" تعلن أسماء الفائزين بجوائزها الخاصة في مجال الطاقة.. وتحفز مبدعي العالم بمنح علمية

وفاز 13 طالباً وطالبة من الولايات المتحدة، والهند، والصين، وكندا بجوائز المنح الدراسية لدراسة المرحلة الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث حصل عليها من الولايات المتحدة كل من: ريشي هزرا، وستيفن ليو في مجال الكيمياء، وارون فيليب، وليونيد سيفياتسكي، وميهاي كريسان، وبيتر رادك في مجال الأنظمة المدمجة، ونعيم مهجوري، واوتو بيل في مجال الطاقة، وايوش نياك، وهاريش كريشان كومار في مجال الفيزياء والفلك، ومن الهند تاكش باتل في مجال علم المواد، ومن الصين داجون يوان، ومن كندا أنتوني سترنينيو في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية.