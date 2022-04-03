"موهبة" تعلن فوز 1520 طالباً بجوائز مسابقة "كانجارو للرياضيات 2022"

وقدٌّم الأمين العام التهنئة لمدارس الطلاب الفائزين ومعلميهم وأسرهم على هذا الإنجاز والتفوق، متمنياً لهم المزيد من التميز من خلال البرامج التي ستقدمها لهم "موهبة" في الفترة المقبلة لتنمية قدراتهم، وصقل مواهبهم، ووضعهم على أول طريق العالمية، وحصد الجوائز, مُهنِّئاً الطلاب على شغفهم بمادة الرياضيات، الذي يدل على نسبة ذكاء عالية، ومحتوى معرفي بحكم هذا الشغف، وأضاف أن الجميع فائز في هذه المسابقة، حتى من لم يحالفه الحظ، فهو بمجرد مشاركته في المسابقة أصبح فائزاً، لكنه يحتاج إلى مزيد من الممارسة، حيث لم يعد التعليم مقصوراً على المدرسة والمعلم.