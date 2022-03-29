"موهبة" تكرم طلاب وممثلي التعليم في مبادرة "الموهوبون العرب"

تنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، يوم غد الأربعاء، الحفل الختامي للنسخة الأولى من مبادرة "الموهوبون العرب"، التي أطلقت في أبريل العام الماضي.
ويقام الحفل الختامي تحت رعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود رئيس اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، وزير الثقافة، في مدينة الرياض، ويبث مباشرة على مستوى العالم العربي في الساعة السابعة مساءً عبر حساب "موهبة" في وسائل التواصل الاجتماعي.
ويشهد الحفل، تكريم ممثلي وزارات التربية والتعليم في المبادرة، والطلبة الحاصلين على أعلى الدرجات في مقياس "الموهوبون العرب"، واستعراض الجهود التي قدمت خلال النسخة الأولى، وتدشين النسخة الثانية للمبادرة لعام 2022.
ويشارك في الحفل، الطلبة وأولياء أمورهم وممثلو وزارات التربية والتعليم في المبادرة من الدول العربية المشاركة، وهي المملكة العربية السعودية وتونس وفلسطين وقطر واليمن وليبيا والأردن والعراق وموريتانيا والبحرين وعمان، وبحضور سفراء الدول العربية في الرياض.
وكانت مؤسسة موهبة ومنظمة الألكسو قد أعلنتا نتائج النسخة الأولى من المبادرة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة والذي عقد خلال الفترة 25-27 يناير 2022 بمحافظة العلا تحت رعاية سمو وزير الثقافة.
وتعد مبادرة "الموهوبون العرب" والتي أطلقت في السعودية بشراكة بين مؤسسة "موهبة" والألكسو في أبريل 2021، الأولى من نوعها لاكتشاف ورعاية الموهوبين على مستوى العالم العربي؛ من أجل تمكين المواهب العربية، ودعم التنمية والازدهار في الوطن العربي، وتهدف إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، وقيادة حراك لاكتشاف ورعاية واحتضان الموهوبين في العرب، ونشر الوعي حول الموهوبين، للإسهام في رعاية وبناء قادة التغيير من الطاقات العربية الشابة والواعدة.