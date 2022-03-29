"موهبة" تكرم طلاب وممثلي التعليم في مبادرة "الموهوبون العرب"

وتعد مبادرة "الموهوبون العرب" والتي أطلقت في السعودية بشراكة بين مؤسسة "موهبة" والألكسو في أبريل 2021، الأولى من نوعها لاكتشاف ورعاية الموهوبين على مستوى العالم العربي؛ من أجل تمكين المواهب العربية، ودعم التنمية والازدهار في الوطن العربي، وتهدف إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، وقيادة حراك لاكتشاف ورعاية واحتضان الموهوبين في العرب، ونشر الوعي حول الموهوبين، للإسهام في رعاية وبناء قادة التغيير من الطاقات العربية الشابة والواعدة.