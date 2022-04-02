"موهبة": غداً نتائج مسابقة "كانجارو موهبة للرياضيات 2022"

وتضمنت المسابقة 6 اختبارات عن بُعد، من خلال 6 مستويات، حسب الصفوف الدراسية، وجرت بصورة إلكترونية من دون تدخل بشري في مراحل الأداء والتصحيح والرصد. وتستخدم "موهبة" اختبار مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات كأحد المقاييس لاكتشاف الموهوبين، ومن ثمّ تقديم المزيد من الرعاية لهم لتطوير قدراتهم الإبداعية وتفكيرهم التجريدي، من خلال تقديم برامج تطبيقية مكثفة في مجالات العلوم المختلفة.