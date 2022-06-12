موهبة وكاوست تدشنان ملتقى التدريب المكثف في 6 تخصصات علمية
أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) اليوم، ملتقى التدريب المكثف للموهوبين والموهوبات الذي انعقد في (كاوست)، بحضور رئيس جامعة كاوست البروفيسور توني تشان، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" فيصل الدويش، والدكتورة آمال الهزاع الأمين العام المكلف لمؤسسة موهبة.
ويتم تنفيذ الملتقى على ثلاث مراحل ويستمر حتى 31 يوليو 2022، في تخصصات الرياضيات، والمعلوماتية، والعلوم، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء. إذ يعد هذا الملتقى أكبر ملتقى تدريبي لطلبة الأولمبياد الدولي، حيث يتضمن العديد من المستويات التدريبية النظرية والعملية، ويتخلله العديد من الاختبارات التشخيصية والاختبارات الخاصة بالترشيح للمرحلة التالية.
ويضم الملتقى 185 طالباً وطالبة، موزعين على التخصصات المستهدفة بواقع 45 في الرياضيات، و35 في المعلوماتية، و31 في الكيمياء، و27 في الفيزياء، و25 في الأحياء، و25 في العلوم، ويقوم على تدريبهم 23 من نخبة المدربين السعوديين والدوليين بإشراف 6 مشرفين، بواقع 312 ساعة تدريبية لكل تخصص وإجمالي 1872 ساعة.
ويأتي ملتقى التدريب المكثف بالتعاون مع جامعة "كاوست" انطلاقاً من دور مؤسسة موهبة في رعاية الموهوبين والموهوبات وتوفير البرامج التدريبية التي تعمل على تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لخوض المسابقات والأولمبياد الدولية.
ورحبت الدكتورة نجاح عشري، النائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة كاوست للتقدم الوطني الإستراتيجي، باختيار مؤسسة موهبة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" مكاناً لعقد الملتقى التدريبي المكثف للموهوبين والموهوبات السعوديين مؤكدة فخر كاوست بكل ما أنجزته من تدريبات سابقة أسهمت في مشاركة ١٦ طالباً وطالبة تدربوا قبلاً في جامعة الملك عبدالله في مسابقة آيسف ٢٠٢٢ أخيراً، حيث حصدوا ٨ جوائز في هذه المسابقة العالمية.
وأكدت الأمين العام المكلف لموهبة الدكتورة آمال الهزاع أن المؤسسة حريصة على تأهيل أبناء الوطن من الموهوبين والموهوبات وتنمية مهاراتهم، على يد نخبة من الخبراء في التخصصات كافة التي يتضمنها الملتقى، مشددة على أهمية استعدادات الموهوبين والموهوبات للمشاركات الخارجية وإعدادهم بطريقة سليمة حتى يكونوا على قدر المواجهة والمسؤولية مع موهوبي الدول الأخرى، ليتمكنوا من تحقيق المراكز الأولى ورفع اسم بلدنا عالياً في المحافل الدولية.
ولفتت الدكتورة الهزاع إلى أن إجمالي عدد الجوائز التي حققها موهوبو الوطن خلال عشر سنوات بلغ ٥٠٠ ميدالية وشهادة تقدير في ٢٠ مسابقة وأولمبياد دولي في الفترة من عام ٢٠١٠ وحتى مايو ٢٠٢٢.