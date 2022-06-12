موهبة وكاوست تدشنان ملتقى التدريب المكثف في 6 تخصصات علمية

وأكدت الأمين العام المكلف لموهبة الدكتورة آمال الهزاع أن المؤسسة حريصة على تأهيل أبناء الوطن من الموهوبين والموهوبات وتنمية مهاراتهم، على يد نخبة من الخبراء في التخصصات كافة التي يتضمنها الملتقى، مشددة على أهمية استعدادات الموهوبين والموهوبات للمشاركات الخارجية وإعدادهم بطريقة سليمة حتى يكونوا على قدر المواجهة والمسؤولية مع موهوبي الدول الأخرى، ليتمكنوا من تحقيق المراكز الأولى ورفع اسم بلدنا عالياً في المحافل الدولية.