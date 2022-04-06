موهبة: 17 ألف طالب وطالبة يترشحون في مقياس الموهوبين

وذكر أن أعضاء مجلس إدارة موهبة ينظرون لأبناء موهبة من باب الاستثمار في الموارد البشرية، وليس من باب المسؤولية الاجتماعية، ‏مفيدا بأن الشراكات في موهبة جزء أساسي في برامج الرعاية، انطلاقًا من الاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك أهمية الذكاء الاصطناعي التي توليها مؤسسة "موهبة" في توجهاتها المستقبلية، من خلال تقديم برامج متخصصة مع مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية، إضافة إلى عدد الطلبة الذين تم اكتشافهم من أجل تقديم الرعاية لهم ضمن برامج وخدمات "موهبة" في السنوات المقبلة تجاوز أكثر من 17 ألف طالب وطالبة، ويجري العمل على ترشيحهم للبرامج والخدمات المقدمة من كل من: "موهبة"، ووزارة التعليم، والجهات الداعمة للموهوبين، حسب معايير البرامج ومتطلباتها.