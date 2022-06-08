"مياه الشرقية" تُعيد الأمل لأهالي حي الشعلة في الدمام

تفاعل أهالي مدينة الدمام، مع تغريدة مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي الشراري، على منصة "تويتر"، بشأن إيصال المياه المُحَلّاة لبعض أحياء المنطقة.
تغريدة "الشراري" أعادت الأمل لبعض سكان مدينة الدمام، وتحديدًا أحياء غرب الدمام، ومن ضمنها حي الشعلة الذي يُعتبر من الأحياء الكبيرة ذات الموقع المتميز والقيمة السوقية، وذلك بعد سنوات من المطالبات بإدخال المياه المحلاة لهذه الأحياء والابتعاد عن المياه المالحة التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي.
بعض أهالي حي الشعلة بالدمام، استبشروا خيرًا بهذه التغريدة، مثمّنين جهود "مياه الشرقية"، وطالبوا بتسريع الإجراءات بشأن المياه المُحلّاة، كما تمّت إجراءات إعادة تهيئة مداخل الحي من قبل أمانة ومرور الشرقية.
فيما عبّر عدد من أهالي حي الشعلة، عن استيائهم الشديد من المياه المالحة، مطالبين شركة المياه بحلول عاجلة، وضخ المياه المُحلاة؛ أسوةً بالمناطق والأحياء الأخرى.
وقالوا لـ"سبق": إن حي الشعلة بالدمام لا يزال يعاني من المياه المالحة، مشيرين إلى أن الأحياء المجاورة والحديثة لهذا الحي تمت تغذيتها بالمياه المُحلاة، مستنكرين عدم وصول تلك الخدمة حتى الآن رغم تطور الحيّ ومطالبهم المتكررة.
يُذكر أن مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي الشراري، كتب تغريدة تعليقًا على ترؤس أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف، جلسة اطلع من خلالها على مشروعات تحسين المياه بالشرقية، والتي تم اعتمادها بقيمة قاربت 3.6 مليار ريال، جاء فيها: "إن المنطقة الشرقية على موعد مع أخبار مائية حلوة وسارّة قريبًا.. الشرقية حلوة".