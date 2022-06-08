"مياه الشرقية" تُعيد الأمل لأهالي حي الشعلة في الدمام

يُذكر أن مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي الشراري، كتب تغريدة تعليقًا على ترؤس أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف، جلسة اطلع من خلالها على مشروعات تحسين المياه بالشرقية، والتي تم اعتمادها بقيمة قاربت 3.6 مليار ريال، جاء فيها: "إن المنطقة الشرقية على موعد مع أخبار مائية حلوة وسارّة قريبًا.. الشرقية حلوة".