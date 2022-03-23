"مياه جازان" تبدأ تشغيل شبكات الشرب بالعارضة لخدمة 40 قرية

وأكد مدير عام وحدة أعمال المياه بمنطقة جازان المهندس بندر ناصر جبر، أن تشغيل شبكات المياه في قرى العارضة يأتي لتعزيز منظومة المياه في المنطقة، مبينًا أن القرى المستفيدة، هي: الركبة، رفيح الرزان، أبو العشرة، أبو العكثل، المنافير، المغسل، أبوالكزم، الحطباية، المدارية، سرور، الملاقي، السلب، المريا، القبر، الموشت، أم العظام، الجوة، العقلة، محولة، العرابية، بريقع، الجبانة، عرق، المنصورة، العروق الشمالية، العروق الجنوبية، الروان، الفقهاء، أبو العصمة، أم المشرب، المروة، أبوالعروج، الدهشيلة، محلبة، أبوالعرفطي، أبوالظهي، أبو سبيلة، والرزان.