"مياه جازان" تبدأ تشغيل شبكات الشرب بالعارضة لخدمة 40 قرية

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بوحدة أعمال المياه بمنطقة جازان تشغيل شبكات مياه الشرب بمحافظة العارضة؛ وذلك بهدف تعزيز منظومة المياه في المنطقة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات المائية في المحافظة.
وأكد مدير عام وحدة أعمال المياه بمنطقة جازان المهندس بندر ناصر جبر، أن تشغيل شبكات المياه في قرى العارضة يأتي لتعزيز منظومة المياه في المنطقة، مبينًا أن القرى المستفيدة، هي: الركبة، رفيح الرزان، أبو العشرة، أبو العكثل، المنافير، المغسل، أبوالكزم، الحطباية، المدارية، سرور، الملاقي، السلب، المريا، القبر، الموشت، أم العظام، الجوة، العقلة، محولة، العرابية، بريقع، الجبانة، عرق، المنصورة، العروق الشمالية، العروق الجنوبية، الروان، الفقهاء، أبو العصمة، أم المشرب، المروة، أبوالعروج، الدهشيلة، محلبة، أبوالعرفطي، أبوالظهي، أبو سبيلة، والرزان.
وأكد المهندس "جبر" أن تشغيل شبكات مياه الشرب في محافظة العارضة جاء بعد تنفيذ شبكات وخطوط ناقلة للمياه بأطوال بلغت 161 كم طولي، إضافة إلى تنفيذ 900 توصيلة منزلية، وتشييد خزانًا وحدًا بسعة 10000 م3، وذلك لخدمة أكثر من 9 آلاف مستفيد.
وقال "جبر": "سيتم ضخ المياه في الشبكات بكمية تصل إلى ألفي متر مكعب يوميًا للمستفيدين، بعدد ساعات ضخ تصل إلى 12 ساعة باليوم؛ وذلك بهدف رفع نسب التغطية بالمياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية".
ودعا مدير عام وحدة أعمال المياه بمنطقة جازان المستفيدين في 40 قرية الذين تم تركيب العدادات لهم زيارة الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية لتحديث بياناتهم، وطلب تفعيل الخدمة لهم، مشيرًا إلى أنه يمكن للمستفيدين من خدمات المياه في القرى ذاتها، والذين لم تصلهم الخدمة تقديم طلب الحصول على توصيلة منزلية جديدة عن طريق القنوات الرقمية لشركة المياه الوطنية.