"ميدياثون" يطلق مرحلة جلسات تطوير أفكار فرق الإعلام والأعمال

وتقدم الورش افتراضيًا للمشاركين المتأهلين لهذه المرحلة حصريًا، وفق معايير التحكيم في المنافسة، بالتعاون مع حاضنة الإعلام الرقمي DMZ، وهي حاضنة أعمال بجامعة "تورنتو متروبوليتان" للشركات الناشئة في مجال الإعلام، حيث جرى تصنيفها من قبل UBI Global في المرتبة الأولى عالميًا ضمن الحاضنات الجامعية في العالم.