"ميرال".. أول مولود في يوم التأسيس بمحافظة بيشة

سجّلت الطفلة "ميرال" المولودة صباح اليوم الثلاثاء في مستشفى الأطفال والولادة بمحافظة بيشة؛ اسمها كأول مولود في يوم التأسيس الذي تحتفل فيه المملكة اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022م لأول مرة.

‏وقالت وزارة الصحة عبر حسابها في "تويتر": "أشرق فجر ذكرى ‎#يوم_التأسيس بأول مولودة "ميرال" في مستشفى الأطفال والولادة بمحافظة بيشة، أهلًا بها، وأدام الله عليها الصحة، في وطن ينعم بالأمان".

ونشرت "الصحة" صورة للمولودة "ميرال" في إنفوجرافيك، وقالت مرحبةً: "أهلًا بأول مولود في ذكرى التأسيس، صحة الأوطان.. صحة الإنسان".