ميسّرة وتحفظ خصوصيتهن.. "هواتف لإفتاء النساء" داخل المسجد الحرام

وذكرت "الذويبي" أن خدمة الرد على الفتاوى والإرشاد الديني داخل المسجد الحرام على مدار الساعة، وبعدة لغات من خلال المختصين في العلوم الشرعية، والمؤهلين التأهيل العلمي الذي يسمح لهم بالرد على الأسئلة وفق منظومة الإفتاء التي تقدمها الرئاسة من خلال تعاونها مع الجهات المختصة بالإفتاء والعلماء المؤهلين لذلك.