"ميسي" و"عبدالرحمن" ليسا أولهم.. مطربون ولاعبون خاضوا تجربة التمثيل

أما ظاهرة اتجاه نجمات الطرب إلى التمثيل فهي ليست جديدة؛ إذ اتجهت الكثيرات من مطربات زمن الفن الجميل إلى السينما، وقدمن مجموعة ناجحة من أهم وأشهر الأفلام، منهن كوكب الشرق الفنانة "أم كلثوم"، التي خاضت مجال التمثيل ست مرات في أفلام "وداد"، و"نشيد الأمل"، و"دنانير"، و"أوبرا عايدة"، و"سلامة"، و"فاطمة"، وكذلك الفنان عبدالحليم حافظ الذي قدم 19 فيلمًا منها: أبي فوق الشجرة، لحن الوفاء، حكاية حب، معبودة الجماهير، الخطايا، قاضي الغرام، يوم من عمري، البنات والصيف، شارع الحب، حكاية الحب، الوسادة الخالية وبنات اليوم.