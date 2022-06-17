ميناء جدة الإسلامي يستقبل أولى رحلات الحجاج القادمين بحرًا

وعملت على توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية داخل الميناء بكفاءة عالية من خلال تأهيل مستوصف طبي وتجهيز سيارات إسعاف متطورة لنقل الحالات التي يستلزم علاجها بالمستشفيات، إضافة إلى مراعاة تسهيل عملية انتقال الحجاج من أرصفة السفن إلى صالات القدوم بواسطة أحدث الحافلات، وتخصيص أعدادٍ كافية من عربات نقل الأمتعة، مع زيادة عدد مواقف الباصات المُغادرة لتصل إلى 19 باصًا صعودًا من 8 باصات في السابق.