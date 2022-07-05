ميناء جدة الإسلامي يستقبل 1.1 مليون رأس ماشية

وسخَّر الميناء كافة الجهود لمناولة أكثر من 500 ألف رأس واردة من الصومال وأكثر من 500 ألف رأس من السودان، إضافة إلى أعدادٍ أخرى من الماشية الحية، وكان من بينها مناولة 105 آلاف رأس في فترة زمنية قياسية لم تتجاوز الـ 24 ساعة استمت بسرعة المناولة والكفاءة التشغيلية.