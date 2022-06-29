محليات

ميناء جدة.. ضبط شحنة مستلزمات حدائق ملغمة بـ 3 ملايين قرص إمفيتامين

"المكافحة": توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة
ميناء جدة.. ضبط شحنة مستلزمات حدائق ملغمة بـ 3 ملايين قرص إمفيتامين
ضبط شحنة مستلزمات حدائق ملغمة بـ 3 ملايين قرص إمفيتامين
واس
واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (3,510,000) قرص إمفيتامين مخدر، وضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بميناء جدة الاسلامي، مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات حدائق بحوزة (3) مقيمين من الجنسية التركية، ومقيم ووافد بتأشيرة زيارة ووافد بتأشيرة عمرة من الجنسية السورية، و(4) مواطنين.

وتمّ توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
ميناء جدة

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