"نأتي إليك".. خدمات "الأحوال المتنقلة" حاضرة في 13 موقعاً بالمملكة

وتواصل الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم تقديم خدماتها للنساء في مهرجان عبق الزهور في محافظة رياض الخبراء لمدة يومين، فيما تستكمل تقديم خدماتها للرجال في مهرجان وود بارك في محافظة البكيرية لمدة يومين، بينما تبدأ الخدمة للنساء في المهرجان يوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام، كما تواصل الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها للرجال في مهرجان ليالي الربيع بمحافظة عنيزة لمدة أسبوع.