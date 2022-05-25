نائب أمير الرياض: المجمع الملكي للفنون سيكون مصدر إشعاع ثقافي ويعكس حضارة الوطن

أكد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أن إعلان مجلس إدارة حديقة الملك سلمان برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إطلاق الأعمال الإنشائية بالمجمع الملكي للفنون أحد أهم معالم مشروع حديقة الملك سلمان في مدينة الرياض على مساحة تزيد على 500 ألف متر مربع بتصميم عمراني مستمد من الهوية المحلية ومرتكز على مبادئ العمارة السلمانية، وفق رؤية سمو ولي العهد سيكون مصدر إشعاع ثقافي ويعكس قيمة وحضارة هذا الوطن.