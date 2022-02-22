نائب أمير الرياض: هنا دولة حققت الوحدة بعد الفُرقة والأمن بعد الخوف

رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال: إن الاحتفاء بيوم التأسيس يُبرز تاريخ هذه الدولة وجذورها الراسخة، ويربط أبناء هذا الوطن بالعمق التاريخي لدولتهم المباركة وما قام به أئمة وملوك هذه الدولة على امتداد ثلاثة قرون منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود في عام 1139هـ- 1727م في الدرعية عاصمتها الأولى، ومن ثم استعادتها على يدي الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وما قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود من تأسيس وتوحيد الدولة السعودية الثالثة باسم المملكة العربية السعودية؛ حيث قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ مُحققة الوحدة بعد الفرقة والأمن بعد الخوف.

وأضاف قائلًا: إن الاحتفاء بهذا اليوم التاريخي يُبرز ما وصلت إليه هذه الدولة خلال عصرها الحاضر من مكانة وثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم، وما تشهده من نهضة تنموية وثقافية واقتصادية بقيادة ملك الحزم والعزم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وقائد التغيير سيدي سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، كما يُبرز ما يوليانه -رعاهما الله- من عناية فائقة بتاريخ هذه الدولة المباركة.

وسأل نائبُ أمير منطقة الرياض، في ختام تصريحه، اللهَ أن يعز هذا الوطن، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويُديم على هذا الوطن أمنه وأمانه وازدهاره.