نائب أمير الرياض يؤكد أهمية التفاعل والمشاركة في تعداد السعودية 2022

وأكد سموه أن المشاركة في التعداد وتقديم المعلومات الدقيقة التي تحظى بسرية تامة؛ تسهم بشكل كبير في رسم خطط التنمية الوطنية واستشراف المستقبل لهذا الوطن، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوهًا بجهود الهيئة العامة للإحصاء وباحثيها الميدانيين.