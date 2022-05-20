نائب أمير الرياض يهنئ نادي الفيحاء بمناسبة تحقيقه بطولة كأس خادم الحرمين

ونوه سموه بالمستوى الذي قدمه الفريق خلال الموسم والذي يؤكد حرص واهتمام الجهاز الإداري والفني واللاعبين على تحقيق الإنجازات، وهذا يجسد ما تشهده رياضة الوطن من تطور كبير في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله-، متمنيًا لهم مزيداً من التوفيق والنجاح وبذل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات.