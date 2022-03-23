نائب أمير الشرقية يؤكد ضرورة الاهتمام بتطوير البنى التحتية

وفي ختام الزيارة، قدّم أمين الأحساء وافر الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة -أيدها الله- لما تقدّمه من دعم واهتمام لامحدود بجميع القطاعات ومنها القطاع البلدي، في ظل توجيهات أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، ونائبه، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومتابعة محافظ الأحساء، الأمير بدر بن محمد بن جلوي، والحرص المستمر من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، لكل ما شأنه تطوير وخدمة مشروعات القطاع البلدي.