نائب أمير الشرقية يرفع الشكر للقيادة على تأسيس هيئة تطوير الأحساء

رفع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية عظيم الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – على تأسيس هيئة تطوير محافظة الأحساء، وحرصهم على التنمية في جميع مناطق المملكة ومدنها، مؤكداً أن هذه الخطوة سوف تسهم في الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتميز بها الأحساء على مختلف الأصعدة.