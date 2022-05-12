نائب أمير الشرقية يُشدد على ضرورة إنجاح تعداد السعودية 2022

شدد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، على ضرورة تنفيذ جميع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص في المحافظات لتوجيهات أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن 2022م.