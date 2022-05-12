نائب أمير الشرقية يُشدد على ضرورة إنجاح تعداد السعودية 2022

شدد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، على ضرورة تنفيذ جميع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص في المحافظات لتوجيهات أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن 2022م.
وأكد نائب أمير المنطقة أهمية تعاون الجميع في القطاعين العام والخاص وبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذا المشروع الوطني الذي سيساهم في معرفة الاحتياجات الفعلية ورسم الخطط الاستراتيجية المستقبلية.
وأشاد بالوسائل المتعددة التي أضافتها الهيئة العامة للإحصاء في تعداد السعودية 2022، والجهود التي يبذلها فريق الهيئة في المنطقة وإشراك الجهات الحكومية في جميع مراحل المشروع والاستفادة من جميع الإمكانيات المتوفرة لإنجاح هذا المشروع الوطني.
كما أكد أن الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة كان لها أثر إيجابي لحث جميع أفراد المجتمع للمشاركة واختيار الطريقة الأنسب لتقديم البيانات.