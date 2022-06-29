نائب أمير الشرقية يُشيد بدعم القيادة للشباب والاستثمار فيهم

أشاد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- للشباب والاستثمار فيهم، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.