نائب أمير الشرقية يُشيد بدعم القيادة للشباب والاستثمار فيهم

أشاد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- للشباب والاستثمار فيهم، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس شباب المنطقة، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، مستشاره عبدالله بن راشد الخالدي، والرئيس التنفيذي للمجلس المهندس حسام بن محمد الغريب، وفريق الإدارة التنفيذية للمجلس.
ورفع "الخالدي" شكره لنائب أمير الشرقية على ما يلقاه المجلس وشباب المنطقة من دعم ومتابعة وبرامج تساهم في تطوير الشباب وتمكنهم.
ثم قدم المهندس حسام الغريب شرحًا عن أعمال المجلس للعام الأول والخطط المرصودة للعام الثاني من الدورة الجارية.
وأكد حرص المجلس على تحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة، بالاستمرار في العمل لتحقيق أثر مستدام يعود بالنفع على شباب المنطقة في المحافظات كافة.