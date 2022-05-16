محليات

نائب أمير الشرقية يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية بنجاح
نائب أمير الشرقية يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى
نائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز
سبق
سبق

رفع نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حفظهما الله، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، أمس الأحد، بعد إجراء الفحوصات الطبية له ـ رعاه الله ـ واستكمال الخطة العلاجية -ولله الحمد- بنجاح.

وسأل نائب أمير الشرقية، المولى -عزَّ وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يمتعه بدوام الصحة العافية، وأن يمده بعونه وتوفيقه، ويديمه ذخراً وسنداً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية.

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب أمير المنطقة الشرقية
أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

أخبار قد تعجبك

No stories found.