نائب أمير الشرقية يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

رفع نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حفظهما الله، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، أمس الأحد، بعد إجراء الفحوصات الطبية له ـ رعاه الله ـ واستكمال الخطة العلاجية -ولله الحمد- بنجاح.