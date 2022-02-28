نائب أمير جازان من أعلى قمم الريث: التنمية تشمل كل شبر بهذه البلاد

أكد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، أن المنطقة تحظى كغيرها من المناطق باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، ومتابعة أمير منطقة جازان، وحرصه على تقديم ما يخدم الأهالي، ويسهم في تنمية المنطقة، من خلال تلمُّس احتياجات المواطنين، والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال زيارته اليوم الاثنين عددًا من المراكز التابعة لمحافظة الريث التابعة للقطاع الجبلي بالمنطقة، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لتلمُّس احتياجات المواطنين.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال الجولة التي شملت مراكز "مقزع وملاطس والجبل الأسود" للمطالب التي تقدم بها المواطنون؛ إذ التقى محافظ الريث فيصل بن لبده ومشايخ القبائل ورؤساء المراكز، وبحث معهم الخدمات المقدَّمة للمواطن والمقيم، واحتياجات ومتطلبات تلك المراكز من الخدمات التنموية، والسبل الكفيلة بتنفيذها وفق الخطط والبرامج المعدَّة لذلك.