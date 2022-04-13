نائب أمير جازان يدشن حملة "اعتزاز" وعدة برامج توعوية

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشيخ سليمان المالكي، الذي سلم له تقريرًا عن أعمال الحملة والبرامج التي تنظمها الهيئة.