نائب أمير جازان يدشن حملة "اعتزاز" وعدة برامج توعوية

دشّن نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، حملة "اعتزاز" وعددًا من البرامج التوعوية، التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشيخ سليمان المالكي، الذي سلم له تقريرًا عن أعمال الحملة والبرامج التي تنظمها الهيئة.
ونوّه نائب أمير المنطقة بدعم القيادة الحكيمة، واهتمام رئاسة الهيئات باستمرار الحملات والبرامج التوعوية التي تهدف لتوعية المجتمع.
من جهته، أوضح الشيخ "المالكي" أن حملة "اعتزاز" تهدف إلى التوعية وتعزيز الانتماء للوطن بإبراز الاعتزاز بالهوية الإسلامية السمحة، والقيم الوطنية العريقة والقيادة الحكيمة وبمنجزات الوطن العزيز.
وأشار "المالكي" إلى أن الحملة تتضمّن العديد من الفعاليات والبرامج والمناشط التوعوية الوقائية الهادفة من تفعيل الشراكات ونشر الوعي والمحتوى التوعوي الهادفة، واستخدام الوسائل الإلكترونية المتنوعة ومنصات برامج التواصل الاجتماعي؛ لبثّ رسائل ومحتوى الحملة عبر وسائل الإعلام المختلفة واللوحات الرقمية والشاشات الإلكترونية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية.