نائب أمير جازان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين المستشفى

رفع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن مـحـمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مغادرته -حفظه الله- مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجرائه الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح؛ سائلًا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه لباس الصحة والعافية.