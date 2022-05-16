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نائب أمير جازان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين المستشفى

سائلًا الله سبحانه أن يحفظ الملك ولي عهده الأمين ويمدهما بالصحة والعافية
نائب أمير جازان يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين المستشفى
نائب أمير جازان محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز
واس
واس

رفع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن مـحـمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مغادرته -حفظه الله- مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجرائه الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح؛ سائلًا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه لباس الصحة والعافية.

كما رفع التهنئةَ إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بهذه المناسبة؛ سائلًا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويمدهما بالصحة والعافية، وأن يحفظ على هذا الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز

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