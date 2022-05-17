نائب أمير جازان يقف على جاهزية مقر بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية

نفّذ الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم، جولة تفقدية لمقر بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمنطقة جازان خلال الفترة من 18 - 23 مايو الجاري.
واستمع نائب أمير منطقة جازان لشرح مفصل من مدير البطولة أحمد البحراني عن بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية التي ستقام بمشاركة 7 منتخبات: (الإمارات، والكويت، والبحرين، وعمان، وفلسطين ولبنان) بجانب المنتخب السعودي المضيف، وجاهزية الجميع لانطلاق منافسات البطولة مساء غد الأربعاء بإقامة 3 مواجهات تجمع منتخبنا الوطني مع فلسطين، الإمارات مع عمان والكويت مع لبنان.
وأكد خلال الجولة أهمية توفير كل الإمكانات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم كل الخدمات التي يحتاجها المشاركون في البطولة والتجهيزات التي يحتاجها المقر المخصص للبطولة بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان، وكل ما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة لإقامة البطولة، ويبرز ما يتوافر بالمنطقة والمملكة بوجه من عام وما تمتلكه من مقومات وقدرات تضمن نجاح مختلف الفعاليات، راجيًا العون والتوفيق للقائمين على البطولة.