نائب أمير جازان يقف على جاهزية مقر بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية

وأكد خلال الجولة أهمية توفير كل الإمكانات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم كل الخدمات التي يحتاجها المشاركون في البطولة والتجهيزات التي يحتاجها المقر المخصص للبطولة بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان، وكل ما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة لإقامة البطولة، ويبرز ما يتوافر بالمنطقة والمملكة بوجه من عام وما تمتلكه من مقومات وقدرات تضمن نجاح مختلف الفعاليات، راجيًا العون والتوفيق للقائمين على البطولة.