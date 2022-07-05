نائب أمير حائل يشكر القيادة لتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية

وأكد أن هذا التوجيه الكريم يعكس مدى اهتمام وحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- على المواطنين والمواطنات وحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، عبر تقديم دعم مالي يشمل مستحقي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، ودعم المستفيدين من برنامج صغار مربي الماشية، منوهًا بمراعاة القيادة الحكيمة للمواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية، التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، سائلاً الله أن يديم توفيقه لولاة أمرنا وأن يحفظهم، ويديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.