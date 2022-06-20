نائب أمير مكة المكرمة يستقل قطار الحرمين متوجهًا للمشاعر المقدسة

ثم توجّه إلى محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبد العزيز الدولي واستقل سموه رحلة من جدة إلى مكة المكرمة اطلع خلالها على الإمكانات التي يوفرها المطار عبر ارتباطه بمحطة قطار الحرمين مما يُسهم في توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل وصولهم إلى المشاعر المقدسة لتأدية مناسكهم بكل طمأنينة وراحة، حيث تم تسخير 35 قطارًا سعة كل قطار 417 راكبًا تزيد لتصل إلى أكثر من 800 راكب لنقل ضيوف الرحمن بين جدة ومكة المكرمة بواقع 30 رحلة يوميًا خلال موسم حج هذا العام.