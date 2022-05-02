نائب أمير مكة يزور أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ لتهنئتهم بالعيد

وشَمِلَت زيارات نائب أمير منطقة مكة المكرمة؛ كلًّا من: الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، والشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، والشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم إمام وخطيب الحرم المكي الشريف، والشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب الحرم المكي الشريف.