نائب أمير مكة يزور أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ لتهنئتهم بالعيد

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، اليوم الاثنين عقب صلاة العيد، عددًا من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ في منازلهم بالعاصمة المقدسة؛ مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وشَمِلَت زيارات نائب أمير منطقة مكة المكرمة؛ كلًّا من: الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، والشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، والشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم إمام وخطيب الحرم المكي الشريف، والشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب الحرم المكي الشريف.
وقدّم أصحاب الفضيلة التهنئة لنائب أمير منطقة مكة المكرمة بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ معربين عن شكرهم له على زيارته لهم.