"نائب أمير مكة" يزور مركز القيادة والتحكم بـ"الصحة" ويلتقي الوزير

واطمأن نائب أمير مكة المكرمة على الحالة الصحية لضيوف الرحمن ‏والخدمات المقدمة لهم، واستمع لشرح عن مهام مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة حيث اطلع على جهود الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن، ومنها تقديم الخدمة لأكثر من 53 ألف حاج، وإجراء أكثر من 100 عملية قسطرة قلبية، وثماني عمليات قلب مفتوح، وتقديم أكثر من 1800 خدمة رعاية طبية عن طريق المستشفى الافتراضي بالرياض.